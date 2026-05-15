Омбудсманът поиска проверка на „Топлофикация - Перник“ и компенсации на граждани заради проблеми с топлоснабдяването

Извънредна проверка на "Топлофикация - Перник" и компенсации за потребителите, засегнати от проблеми с топлоснабдяването и подаването на битова гореща вода, поиска омбудсманът Велислава Делчева. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. В съобщението се допълва, че Делчева е изпратила писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски след множество жалби от жители на Перник за некачествена услуга.

Сигналите са постъпили в рамките на няколко часа в четвъртък от граждани в различни райони на града, сред които улиците „Найчо Цанов“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Искър“, „Бучински път“, „Рашо Димитров“, „Юрий Гагарин“, както и кварталите „Димова махала“ и „Изток“, и района около площад „Кракра Пернишки“.

Гражданите сигнализират, че от месеци горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка или почти студена. Според тях това създава сериозни затруднения във всекидневието, въпреки че услугата се заплаща на пълна цена. В жалбите пише още, че аварии по мрежата са възниквали често и през отоплителния сезон.

В писмото си до КЕВР омбудсманът казва, че предприетите досега мерки от дружеството не са достатъчни за гарантиране на качеството на доставяната топлинна енергия. Според информация от интернет страницата на дружеството през март т.г. са обявени 11 аварии, през април - 14, а от началото на май - още седем аварии по топлопреносната мрежа.

Делчева настоява енергийният регулатор да извърши извънредна проверка за спазването на показателите за качество и непрекъснатост на услугата. Омбудсманът изразява и позиция, че е необходимо да бъдат определени справедливи компенсации за засегнатите клиенти, както и да бъдат предприети мерки за трайно решаване на проблемите с топлоснабдяването в Перник. Според омбудсмана е необходима и обективна оценка дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия.

През декември 2025 г. Велислава Делчева проведе изнесена приемна в Перник. Гражданите имаха възможност да се запишат за консултация или съдействие по въпроси, свързани с правото на собственост, социалните, пенсионните, осигурителните и здравните права, както и по потребителски казуси свързани с електроенергия, вода, мобилни оператори и др.