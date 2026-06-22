Омбудсманът: Помощта за отопление е социално право, а не инструмент за управление на бюджетния дефицит

„Целевата помощ за отопление е социално право, а не инструмент за управление на бюджетния дефицит“, заявява в позиция омбудсманът Велислава Делчева. Становището, изпратено до социалното министерство по повод проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, която е публикувана в Портала за обществени консултации на 16 юни.

Велислава изразява сериозни резерви към предложението помощта за отопление да се изплаща на два отделни транша вместо еднократно, както е досегашната практика и настоява за преразглеждане на решението. Целта е да се гарантирана възможността гражданите сами да избират начина, по който ще получат полагащата им се отоплителна помощ.

По думите на омбудсмана всяка промяна в начина на предоставяне на тази подкрепа трябва да бъде съобразена преди всичко с потребностите на хората, които разчитат на нея, а не единствено с бюджетни съображения.

Омбудсманът подчертава, че значителна част от правоимащите домакинства се отопляват с дърва, въглища, пелети и други твърди горива, които обичайно се закупуват предварително и в по-големи количества още в началото на отоплителния сезон. Разделянето на помощта на две части може да затрудни хората да осигурят необходимото гориво навреме или да ги принуди да търсят заеми и допълнителни средства.

В много населени места доставчиците изискват плащане при доставката, а закупуването на по-малки количества впоследствие често е свързано с по-високи разходи. Това би намалило реалния ефект от социалната подкрепа и би поставило в по-неблагоприятно положение най-уязвимите домакинства, допълва Велислава Делчева.

Омбудсманът предупреждава, че подобна промяна може да доведе до невъзможност за своевременно закупуване на гориво, риск от ограничаване на отоплението през зимните месеци, задлъжняване и влошаване на здравословното състояние на възрастни хора, хора с увреждания, самотно живеещи лица и семейства с деца.

„Социалното подпомагане следва да се основава на уважение към човешкото достойнство и на доверие към гражданите, а не на предположението, че държавата трябва да взема решения вместо тях“, пише омбудсманът.

Като решение Велислава Делчева предлага, ако бъде въведена възможност помощта да се изплаща на два транша, това да става единствено по желание на правоимащото лице или семейство, като изборът между еднократно и разсрочено изплащане да бъде заявяван още при подаването на молбата-декларация.







