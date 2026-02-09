Онлайн измами дебнат възрастните хора – кампания за превенция на полицията във Велико Търново

Полицията в област Велико Търново стартира кампания за превенция на онлайн и телефонните измами сред възрастните хора. Инициативата започва днес, в деня на раздаването на пенсиите, когато полицейски служители ще бъдат разположени в пощенските станции в цялата област.

Целта е на място възрастните хора да получат разяснения как да разпознават най-често срещаните измами и как да реагират при съмнителни обаждания или съобщения в интернет. Кампанията обхваща, както градовете, така и малките населени места.

Една от пощенските станции, в които днес има засилено полицейско присъствие, е тази в село Ресен. Там служители на Областната дирекция на МВР разговарят с пенсионерите и ги предупреждават за рисковете от т.нар. романтични, инвестиционни и телефонни измами.

ст. инспектор Тодор Тодоров, ОД на МВР – Велико Търново: "Предприети са мерки за осигуряване на полицейски екипи на територията на цялата област, които да проведат разяснителна кампания сред по-уязвимата част от обществото – именно възрастните хора и пенсионерите, за най-честите видове измами. По наши наблюдения това са така наречените романтични измами, инвестиционни измами, измами с крипто, а най-често срещаните сред възрастното население са телефонните измами. Моят апел към гражданите е, когато има съмнителни съобщения в интернет от непознати профили, с предложения за бърза печалба или предложения специално само за тях, да не се доверяват, тъй като това е сигнал за възможна измама."

От полицията отчитат, че няма сериозен ръст на подобни престъпления, но апелират хората да бъдат изключително внимателни, особено при предложения за бърза печалба или съобщения от непознати профили. Не се наблюдава и увеличение на измамите, свързани с въвеждането на еврото, въпреки че има регистрирани няколко сигнала.

Местната власт също се включва в кампанията, като кметовете на населените места информират хората и ги насърчават при съмнения да търсят помощ от близки и от органите на реда.

Радослава Иванова, кмет на село Ресен: "Аз от своя страна съм информирала в страницата на кметство Ресен за начина, по който могат да разпознават новите банкноти и къде могат да ги обменят, за да не се предоверяват. В момента хората като цяло са спокойни, тъй като през цялото време има засилено присъствие на полицейски органи."

