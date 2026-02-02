Онлайн платформа помага на четвъртокласници да тренират четене с разбиране

Четвъртокласниците вече могат да проверят и развият уменията си за четене чрез специална онлайн платформа с интерактивни задачи от типа на международното изследване PIRLS.

От Министерство на образованието и науката съобщиха, че упражненията са създадени, за да запознаят учениците с формата на задачите, различните видове текстове и начина на работа при световните проучвания на четивната грамотност. Интерактивните упражнения са достъпни на интернет адрес pirls.bg. Платформата ще бъде достъпна за всички училища и може да се използва както в клас, така и самостоятелно у дома.

Тази година изследването PIRLS ще се проведе сред четвъртокласници в 150 училища в различни региони на страната. За първи път над 4000 ученици ще решават задачите дигитално, на лаптопи. Още 1200 деца ще участват в национално сравнително изследване с тестове на хартия.

Задачите са насочени към четене с разбиране, ориентиране в текст, извличане и тълкуване на информация, както и към работа с дигитални текстове. Освен за учениците, платформата е полезна и за учители и родители, които могат да се запознаят с модерните подходи за оценяване на уменията за четене.