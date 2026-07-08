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Опта: Франция остава фаворит №1 за световната титла, Аржентина изпадна от Топ 3

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Алгоритъмът оценява вероятността тимът на Дидие Дешан да стане световен шампион на 27,62 процента.

Норвегия – Франция
Снимка: БТА
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Суперкомпютърът на британската аналитична компания Opta направи нова прогноза за развоя на световното първенство и тя донесе неприятна новина за действащия шампион Аржентина. Според актуализирания модел "гаучосите" вече не са сред трите основни фаворита за трофея.

Най-големи шансове за триумф продължава да има Франция. Алгоритъмът оценява вероятността тимът на Дидие Дешан да стане световен шампион на 27,62 процента. Въпреки че "петлите" запазват лидерската позиция, прогнозата им леко се понижава спрямо осминафиналите, когато шансът им беше изчислен на 28,89 процента.

На второ място вече е Испания с 21,54 процента вероятност за титлата. Европейският шампион значително подобри позициите си след успеха над Португалия, тъй като преди този двубой моделът му отреждаше едва малко над 12 процента шанс.

Третото място е за Англия, чиято вероятност да спечели световната титла за първи път от шест десетилетия вече е 17,06 процента. Именно "трите лъва" са сред големите печеливши след осминафиналите, след като преди тях суперкомпютърът им даваше едва около 8 процента шанс.

Действащият шампион Аржентина се нарежда четвърти с 15,9 процента вероятност да защити титлата си. Преди драматичната победа над Египет отборът на Лионел Меси заемаше втората позиция в прогнозите с 16,32 процента шанс за краен успех.

Според изчисленията на Opta евентуален триумф на някой от останалите четвъртфиналисти – Норвегия, Мароко, Белгия или Швейцария – би се приел за сериозна изненада. Според модела техните шансове за световната титла варират между 6,5 и 3,5 процента.

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