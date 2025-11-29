Орбан за Украйна след войната - да бъде главно буферна държава между Русия и НАТО

Неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, заяви той
Унгарският премиер Виктор Орбан очерта спорна визия за бъдещето на Украйна, като намекна, че след войната тя трябва да съществува главно като буферна държава между Русия и НАТО, предаде ДПА.
Орбан каза в интервю за в. "Велт", че неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, а числеността и способностите на въоръжените сили на Украйна ще бъдат редуцирани.
Премиерът направи коментарите си след породило полемика посещение в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин и подчерта, че Унгария има интерес от стабилни и изгодни енергийни доставки от Русия.
Според него е време да се оставят настрана илюзиите и да се приеме реалността, очертана в плана от 28 точки на САЩ за слагане на край на войната в Украйна.
Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи, смята той.
Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето.
По думите му европейската подкрепа за Украйна е изцяло за сметка на населението. Той отхвърли идеята замразените руски активи да имат финансов принос в тази насока.
"Край на приказката, че европейците финансират войната с руски пари", каза Орбан.