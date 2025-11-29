БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Орбан за Украйна след войната - да бъде главно буферна държава между Русия и НАТО

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Запази

Неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, заяви той

германски полицай загина друг ранен катастрофа ескорта виктор орбан щутгарт
Снимка: БТА
Слушай новината

Унгарският премиер Виктор Орбан очерта спорна визия за бъдещето на Украйна, като намекна, че след войната тя трябва да съществува главно като буферна държава между Русия и НАТО, предаде ДПА.

Орбан каза в интервю за в. "Велт", че неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, а числеността и способностите на въоръжените сили на Украйна ще бъдат редуцирани.

Премиерът направи коментарите си след породило полемика посещение в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин и подчерта, че Унгария има интерес от стабилни и изгодни енергийни доставки от Русия.

Според него е време да се оставят настрана илюзиите и да се приеме реалността, очертана в плана от 28 точки на САЩ за слагане на край на войната в Украйна.

Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи, смята той.

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето.

По думите му европейската подкрепа за Украйна е изцяло за сметка на населението. Той отхвърли идеята замразените руски активи да имат финансов принос в тази насока.

"Край на приказката, че европейците финансират войната с руски пари", каза Орбан.

#след войната #Русия #Виктор Орбан #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
1
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
2
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
3
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
4
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
6
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Европа

"Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир?
"Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир?
Трети ден от посещението на папа Лъв XIV в Турция Трети ден от посещението на папа Лъв XIV в Турция
Чете се за: 00:47 мин.
Сблъсъци с полицията срещу "Алтернатива за Германия" Сблъсъци с полицията срещу "Алтернатива за Германия"
Чете се за: 00:52 мин.
Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Чете се за: 00:35 мин.
Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна? Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Чете се за: 01:25 мин.
Владимир Явашев получи медала на Париж Владимир Явашев получи медала на Париж
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир? "Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Пеевски пак се закани: Атака в съда, ако КЕВР не спре поскъпването...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Aвиокомпании по света прекъснаха част от полетите си заради...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ