Орбан за Украйна след войната - да бъде главно буферна държава между Русия и НАТО

Унгарският премиер Виктор Орбан очерта спорна визия за бъдещето на Украйна, като намекна, че след войната тя трябва да съществува главно като буферна държава между Русия и НАТО, предаде ДПА.

Орбан каза в интервю за в. "Велт", че неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, а числеността и способностите на въоръжените сили на Украйна ще бъдат редуцирани.

Премиерът направи коментарите си след породило полемика посещение в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин и подчерта, че Унгария има интерес от стабилни и изгодни енергийни доставки от Русия.

Според него е време да се оставят настрана илюзиите и да се приеме реалността, очертана в плана от 28 точки на САЩ за слагане на край на войната в Украйна.

Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи, смята той.

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето.

По думите му европейската подкрепа за Украйна е изцяло за сметка на населението. Той отхвърли идеята замразените руски активи да имат финансов принос в тази насока.