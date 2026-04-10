Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан

Паралелни разговори се водят за деескалация в Ливан

Пакистан, в навечерието на преговорите САЩ - Иран
Часове преди преговорите между Съединените щати и Иран - различията в позициите на двете държави остават дълбоки.

И ако досега Вашингтон и Техеран имаха най-сериозни разминавания относно иранската ядрена програма, очакванията са утре на фокус да бъде Ормузкият проток.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс замина за Пакистан и изрази умерен оптимизъм за утрешните разговори. А от иранска страна настояха част от техните искания да бъдат изпълнени преди да седнат на масата за преговори.

"Иран налага такси за преминаване на Ормузкия проток и е по-добре да спре веднага" - коментарът на Доналд Тръмп за ситуацията в Близкия изток.

Според американския президент от Техеран подхождат "непочтено" и не спазват уговорката петролните танкери да преминават свободно през Ормуз.

От сряда, когато влезе в сила примирието, протокът е прекосен от 18 кораба - 1/3 от тях под ирански флаг, а няколко други - санкционирани от Вашингтон. Именно ключовият за черното злато морски маршрут, се очаква да е основна тема в утрешните разговори в Исламабад.

Американската делегация ще бъде водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Очаквам позитивен резултат от разговорите, но ще видим. Ако иранците имат желание да преговаряме, ние сме готови да протегнем ръка. Ако се опитат да ни изиграят, ще видят сходно отношение от преговорния екип. Ще положим усилия разговорите да са ползотворни."

В изтрита вече публикация се посочваше, че иранските преговарящи ще пристигнат в Пакистан още днес.

Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент: "Две от двустранно одобрените точки все още не се прилагат: примирието в Ливан и деблокирането на иранските активи. Това трябва да се случи преди началото на преговорите."

Иран настоява още и за прекратяване на огъня в Ливан - според Техеран, то е било част от договорката за двуседмично примирие, но според Вашингтон и Тел Авив - не е.

Паралелни разговори се водят за деескалация в Ливан, след като в сряда само в рамките на 10 кошмарни за ливанците минути, Израел нанесе най-мащабните удари от началото на войната. Жертвите са над 300. Доналд Тръмп заяви, че е получил уверение от израелския премиер Бенямин Нетаняху, че атаките ще бъдат намалени. От израелската армия обявиха друго:

Еял Замир, началник на Генералния щаб на израелската армия: "Израелската армия е във война, не сме в примирие. Продължаваме да се сражаваме в Ливан и това е основното ни бойно поле. Има примирие в Иран, но и там можем да подновим огъня във всеки един момент и то по значителен начин."

Нито от Тел Авив, нито от Бейрут потвърдиха съобщенията за насрочени за следващата разговори за прекратяване на огъня.

#преговори САЩ-Иран #Джей Ди Ванс #Пакистан

