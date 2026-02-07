Осасуна отказа Селта в Ла Лига

Осасуна се върна на победния път в Ла Лига. Тимът отказа Селта при гостуването си след 2:1 в мач 23-и кръг.

Отборът от Памплона ликува на "Балаидос" с голове а Анте Будимир и резервата Раул Де Аро, като вече е на 8-о място в класирането с 29 точки, а Селта е на 7-ма позиция с 33 пункта.

Домакините от Галисия стигнаха до своя гол в началото на второто полувреме, когато получиха дузпа, а Борха Иглесиас бе точен за 1:1. Футболистите на Селта водени от Клаудио Хиралдес нямат победа в последните си 4 мача във всички турнири.