Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Тимът се върна към победите в испанския елит.

Осасуна отказа Селта в Ла Лига
Слушай новината

Осасуна се върна на победния път в Ла Лига. Тимът отказа Селта при гостуването си след 2:1 в мач 23-и кръг.

Отборът от Памплона ликува на "Балаидос" с голове а Анте Будимир и резервата Раул Де Аро, като вече е на 8-о място в класирането с 29 точки, а Селта е на 7-ма позиция с 33 пункта.

Домакините от Галисия стигнаха до своя гол в началото на второто полувреме, когато получиха дузпа, а Борха Иглесиас бе точен за 1:1. Футболистите на Селта водени от Клаудио Хиралдес нямат победа в последните си 4 мача във всички турнири.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Осасуна #ФК Селта

