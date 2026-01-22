БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем души са установени като извършители на противообществени прояви по време на пловдивското дерби Локомотив - Ботев

Футболното дерби между Локомотив и Ботев бе прекратено в края на първото полувреме, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен в главата с бутилка от фен на "черно-белите" от трибуна "Бесика". Впоследствие на "жълто-черните" бе присъдена служебна победа. 

Снимка: БТА
Служителите на реда в Пловдив установиха самоличността на 8 посетители на футболната срещу между отборите на Локомотив и Ботев на 1 ноември 2025 година, извършили различни нарушения на Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Извършителите на хулигански прояви са разпознати след преглед на видеозаписите от спортната среща. Те са на възраст между 16 и 39 години. При проведената специализирана акция в сряда те са били отведени в сградата на Пето Районно управление и са им съставени актове по ЗООРПСМ.

За внасяне, палене и хвърляне на пиротехническо изделие на територията на спортното съоръжение единият от мъжете получава глоба от 2000 лева и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Подобно ограничение, но в срок от една година, както и парични санкции в размер на 1000 лева са наложени на други шестима, нарушили различни текстове от закона във връзка с покриване на лицето с маска, отправяне на неприлични жестове, подпалване на рекламен артикул.

Спрямо непълнолетния 16-годишен тийнейджър, който също е бил разпознат чрез видеонаблюдението докато държи запалена факла на трибуната, предстои да бъдат взети съответните наказателни мерки от Местната комисия по обществен ред и сигурност.

От полицията допълват, че снетите записи от камерите продължават да се анализират с оглед придобиване на категорични данни за съпричастност към хулигански прояви и на други посетители на отминалото дерби.

Припомняме, че футболното дерби между Локомотив и Ботев бе прекратено в края на първото полувреме, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен в главата с бутилка от фен на "черно-белите" от трибуна "Бесика". Впоследствие на "жълто-черните" бе присъдена служебна победа.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг отново в четвъртфиналите в турнира за Купата на България на 12 февруари.

