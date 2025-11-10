Още един финал за България на европейското по спортна аеробика за юноши и девойки

България си гарантира още един финал във втория ден от квалификациите на европейското първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Ганджа.

В азербайджанския град Виктория Крушарска спечели първо място в пресявките при девойките 15-17 години, след като получи най-високата оценка от 18.200 точки. Стефани Лечева е десета (втора резерва) със 17.950, а Неда Запрянова се нареди 12-а със 17.900 в конкуренцията на 51 състезателки.

В първия ден на квалификациите българите се класираха за три финала.

В категория тройки 12-14 години Николета Сарафимова, Диана Тенева и Мария Хвойнова останаха 19-и с 15.800 точки.

Европейското първенство за юноши и девойки завършва утре с финалите във всички дисциплини и категории.

За мъжете и жените надпреварата на Стария континент започва на 13 ноември с подиум тренировки, на 14 и 15 ноември са квалификациите, а на 16-и - финалите. Страната ще бъде представена от индивидуално Борислава Иванова, Моника Джамбова и Александър Мишинков, смесени двойки Борислава Иванова/Христо Манолов и Християна Златанова/Александър Мишинков, тройки Антонио Папазов, Христо Манолов и Борислава Иванова.