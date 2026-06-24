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Още един португалец в Спартак Варна

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Спорт
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Централен защитник е най-новото попълнение в състава на "соколите".

Още един португалец в Спартак Варна
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Спартак Варна привлече пореден футболист от Португалия, съобщиха от клуба. Новото попълнение е Вашко Оливейра.

25-годишният централен защитник е роден в Лисабон и е юноша на Бенфика. В кариерата си е защитавал цветовете на Каляри, Дженоа, Ещорил, Фарензе, Униао де Лейрия и Торензе.

Оливейра е трикратен шампион на Португалия до 23 години и пристига във Варна с натрупан опит в португалския, италианския и българския футбол. За последно бранителят носеше екипа на Добруджа.

"Добре дошъл в Спартак, Вашко!", написаха от варненския клуб.

Оливейра е четвъртият нов играч в Спартак от Португалия. От клуба вчера обявиха привличането на полузащитника Рикардо Соуса, а преди това тимът подписа с крилото Анхел Гомес и още един футболист от иберийската страна - Бубакар Хане.

Преди два дни Спартак 1918 Варна привлече испанеца Давид Валверде.

#Вашко Оливейра #Първа лига 2026/2027 #ПФК Спарак Варна

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