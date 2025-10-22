БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осимен осигури втора победа на Галатасарай в Шампионската лига

от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
В другия мач по същото време Атлетик Билбао развали перфектния актив на Карабах.

Галатасарай
Снимка: БТА
Галатасарай записа втора победа от началото на основната фаза в Шампионската лига. След тежката загуба от Айнтрахт Франкфурт (Германия) и престижния успех над Ливърпул (Англия), сега шампионът на Турция се наложи с 3:1 над Бодьо/Глимт на стадион "Али Сами Йен".

С огромни заслуги за победата е нигерийската звезда Виктор Осимен, който се разписа на два пъти и изигра сериозна роля за третото попадение.

Селекцията на Окан Бурук временно окупира 11-ото място с 6 точки, докато първенецът на Норвегия все още търси първия си успех и с актив от 2 пункта е 26-и.

Двубоят започна по възможно най-добрия начин за "Джим бом" и още в третата минута разби нулите на електронното табло. Виктор Осимен получи прекрасно подаване от Марио Лемина, а за нигериецът остана лесното - да преодолее Никита Хайкин с техничен удар.

Домакините контролираха развоя на мача и в 33-ата минута техният натиск се отплати. Фредрик Бйоркан беше пресиран дълбоко в собствената половина и се опита да подаде назад към свой съотборник, но кълбото беше пресечено от Осимен, който отново нямаше никакъв проблем да удвои головата си сметка.

Бившият нападател на Наполи продължаваше да бъде изключително деен в търсене на своя хеттрик и след един час игра точно негова изява доведе до третото попадение на Галатасарай. Макар че Осимен не вкара, той предизвика нова грешка от отбраната на съперника, която беше наказана от Юнус Акгюн.

Виктор Осимен бе сменен от Мауро Икарди в 73-ата минута и така и не реализира третия си гол, а две минути по-късно норвежкият шампион отбеляза почетно попадение дело на Андреас Хелмерсен.

В следващия четвърти кръг на основната фаза на Шампионската лига Галатасарай гостува на нидерландския Аякс на 5 ноември, а ден по-рано Бодьо/Глимт приема френския Монако.

В другия мач по същото време Атлетик Билбао (Испания) развали перфектния актив на първенеца на Азербайджан - Карабах, и записа първа победа в Шампионската лига този сезон след 3:1 на "Естадио Сан Мамес".

Момчетата на Ернесто Валверде се изкачиха до 21-ата позиция с 3 точки, докато днешният им съперник е 10-и с 6 пункта.

Бившият футболист на Черно море Леандро Андраде даде предимство на гостите още в 48-ата секунда. Португалецът се превърна в първият футболист, който вкарва на три пъти в европейските клубни турнири преди да изтече една минута.

Малко по малко обаче баските си върнаха контрола и пет минути преди края на първото полувреме Горка Гурузета изравни. През втората част нападателят се разписа още веднъж в 88-ата минута, а преди това Роберт Наваро реализира пълния обрат в 70-ата.

За Атлетик Билбао предстои визита на английския Нюкасъл в най-престижния европейски клубен турнир на 5 ноември. В същия ден Карабах ще бъде домакин на друг английски отбор - Челси.

#ФК Карабах #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Бодьо/Глимт #ФК Атлетик Билбао #ФК Галатасарай

