БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Оскар Пиастри без конкуренция във втората тренировка в Сингапур

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Пилотът на Макларън спря хронометрите на 1:30.713 минути.

Оскар Пиастри
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Оскар Пиастри даде най-добро във втората свободна тренировка преди Гран при на Сингапур от Формула 1. Пилотът на Макларън спря хронометрите на 1:30.713 минути на 4.927-километровото улично трасе, което ще приеме 18-ия кръг.

Втори изненадващо се нареди Исак Аджар от Рейсинг Булс с пасив от 0.132 секунди. Защитаващият титлата си Макс Верстапен се класира трети в последната тренировка за деня с 0.143 секунди зад австралиеца.

Фернандо Алонсо оглави чарта в първата сесия, а във втората се нареди четвърти с Астън Мартин при цели три десети от секундата преднина срещу Ландо Норис от Макларън. Двата болида на Ферари пък останаха в подножието на топ 10 с девето място за Шарл Льоклер и десето за Люис Хамилтън.

Свързани статии:

Фернандо Алонсо даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на Сингапур
Фернандо Алонсо даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на Сингапур
Втората тренировка е днес oт 16:00 часа.
Чете се за: 01:37 мин.
#Формула 1 сезон 2025 #Оскар Пиастри #Фернандо Алонсо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...

Още от: Формула 1

Фернандо Алонсо даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на Сингапур
Фернандо Алонсо даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на Сингапур
Алонсо: Ще оставя решението за оттегляне за следващата година Алонсо: Ще оставя решението за оттегляне за следващата година
Чете се за: 01:12 мин.
Верстапен: Не мисля за световната титла Верстапен: Не мисля за световната титла
Чете се за: 02:07 мин.
Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт
Чете се за: 04:07 мин.
Триумф за Макс Верстапен в Гран при на Азербайджан Триумф за Макс Верстапен в Гран при на Азербайджан
Чете се за: 03:07 мин.
Макс Верстапен спечели квалификацията за място за Гран При на Азербайджан Макс Верстапен спечели квалификацията за място за Гран При на Азербайджан
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ