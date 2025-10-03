Оскар Пиастри без конкуренция във втората тренировка в Сингапур

Оскар Пиастри даде най-добро във втората свободна тренировка преди Гран при на Сингапур от Формула 1. Пилотът на Макларън спря хронометрите на 1:30.713 минути на 4.927-километровото улично трасе, което ще приеме 18-ия кръг.

Втори изненадващо се нареди Исак Аджар от Рейсинг Булс с пасив от 0.132 секунди. Защитаващият титлата си Макс Верстапен се класира трети в последната тренировка за деня с 0.143 секунди зад австралиеца.

Фернандо Алонсо оглави чарта в първата сесия, а във втората се нареди четвърти с Астън Мартин при цели три десети от секундата преднина срещу Ландо Норис от Макларън. Двата болида на Ферари пък останаха в подножието на топ 10 с девето място за Шарл Льоклер и десето за Люис Хамилтън.