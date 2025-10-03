Фернандо Алонсо даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на Сингапур

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо от тима на Астън Мартин даде най-добро време в първата свободна тренировка преди неделното Гран при на Сингапур, 18-и кръг за сезон 2025.

На пистата "Марина Бей" испанецът завъртя най-бърза обиколка за 1:31.116 минути, с което изненада фаворитите. Втори на 0.150 секунди се нареди Шарл Льоклер с Ферари, а трети остана световният шампион за последните четири години Макс Верстапен с Ред Бул. Нидерландецът изостана с 0.276 секунди от времето на Алонсо.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари даде четвърти резултат в сесията, като изпревари с една хилядна лидера в шампионата Оскар Пиастри с МакЛарън. Шести, но вече на повече от половин секунда от Алонсо, се нареди другият пилот на "сребърните стрели" Ландо Норис.

Втората тренировка е oт 16:00 часа днес.

В генералното класиране Пиастри води с 25 точки пред Норис и с 69 точки пред Ферстапен. Пистата "Марина Бей" е единствената в настоящия календар на Формула 1, на която нидерландецът не е печелил. До края на сезона остават седем кръга, в които могат да бъдат спечелени максимум 199 точки.