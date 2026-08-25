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Оставиха в ареста 32-годишния, обвинен за фалшиви пари и грабеж

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Оставиха в ареста 32-годишния, обвинен за фалшиви пари и грабеж
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32-годишният Русин Младенов, задържан по разследване за схема за прокарване в обращение на фалшиви пари и опит за грабеж, остава в ареста. Според Окръжния съд в Пловдив има достатъчно доказателства, които го уличават в престъплението.

В съдебната зала стана ясно, че отделно от случая с фалшивите банкноти срещу Младенов се събират данни и за подготовка на грабеж на 50 000 евро във Видин. По информация на прокуратурата той се е сближил с набелязаните жертви с цел да улесни извършването на престъплението.

Планът е предвиждал собствениците на дома – майка и син – да бъдат упоени със сънотворни медикаменти. При претърсването на автомобила на Младенов са открити таблетки с премахнат надпис, като предстои експертиза да установи съдържанието им.

Според прокуратурата своевременната намеса на полицията е осуетила замисъла и е предотвратила опасността за живота и здравето на жертвите.

Разследването започва в края на юни, след като в полицията постъпила информация за прокарване в обращение на неистински банкноти от 100 евро в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион. В хода на оперативната работа служителите стигнали до трима мъже от Плевен – на 32, 28 и 25 години, които се придвижвали с автомобил с неистински регистрационни табели.

Паралелно с това разследващите установили, че 32-годишният Младенов подготвя и грабежа във Видин, като за престъплението имал двама съучастници.
В петък полицията провела операция с участието на служители от Пловдив, Видин, Плевен и Сливен.

При последвалите претърсвания и други процесуално-следствени действия са открити огнестрелни оръжия със заличени идентификационни номера и боеприпаси.

Според прокурор Борис Михов в престъпленията са участвали няколко души. Трима вече са привлечени като обвиняеми – единият е с мярка „подписка“, другият е с парична гаранция, а Младенов остава в ареста. Четвърти е обявен за издирване.

#мярка за неотклонеие #евробанкноти #съд #кражби

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