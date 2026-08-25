Схема за прокарване в обращение на фалшиви пари и опит за грабеж са пресечени при разследване в Пловдивско

Четирима мъже са задържани при съвместна акция на полицията в Плевен, Видин и Сливен и под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. Арестите са по водено досъдебно производство в отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Пловдив.

Разследването започнало в края на юни т.г., когато постъпила информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се прокарват в обращение неистински банкноти с номинал от 100 евро. При извършените оперативно-издирвателни действия служителите влезли по следите на трима плевенчани – на 32, 28 и 25 години, които се придвижвали с лек автомобил с неистински регистрационни табели. Същевременно станало ясно, че 32-годишният участник в престъпната схема се подготвя да извърши и грабеж на голяма сума пари от частен дом във Видин. За целта той имал намерение да упои чрез сънотворни хапчета собствениците, като в този случай негови съучастници били други двама мъже, на 62 и 42 години. С оглед предотвратяване на подготвяното посегателство и избягване на евентуална опасност за живота и здравето на набелязаните жертви – майка и син, в петък била създадена организация за едновременно задържане на заподозрените.

Арестувани са четирима от мъжете, а петият е обявен за издирване, тъй като се укрива от полицията. При претърсвания на адреси са иззети незаконно притежавани огнестрелни оръжия със заличени идентификационни номера и боеприпаси за тях. Конфискувани са и медикаменти, чието съдържание и предназначение предстои да бъде изяснено чрез експертиза.