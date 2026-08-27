Оставиха в ареста двамата мъже, готвили трафик на дрога с подводен дрон

Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста двамата мъже, обвинени за държането с цел разпространение на над 100 килограма марихуана. Това са 53-годишният Стамат Калпаклиев от Несебър и 43-годишният Иван Георгиев от София.

Прокуратурата настоя двамата да останат зад решетките, докато защитата им поиска по-леки мерки за неотклонение. Съдът обаче уважи искането на държавното обвинение и определи най-тежката мярка – „задържане под стража“.

Двамата бяха арестувани при специализирана операция на ГДБОП-Бургас, проведена на територията на Несебър и Царево.

Случаят привлече внимание и заради необичайния начин, по който според разследващите е трябвало да бъде прехвърлена дрогата. Данните по разследването сочат, че е бил подготвян маршрут за трафик на наркотиците по море към Турция, като за целта е предвиждано използването на подводен дрон.