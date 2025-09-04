БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Освободиха от ареста обвинения за пожара в кв. "Кръстова вада" в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Психиатрично становище, внесео от защитата му, сочи, че към момента на деянието той не е съзнавал значението на извършеното

Освободиха от ареста обвинения за пожара в кв. "Кръстова вада" в София
Снимка: Архив/БТА
Апелативен съд – София отмени мярката "задържане под стража" и незабавно освободи от ареста Петър Д., обвинен, че е подпалил треви и храсти в столичния квартал "Кръстова вада", с което е застрашил живота на хората от квартала и част от тях бяха евакуирани.

Психиатрично становище, което защитата му внесе по делото, показва, че към момента на деянието той не е съзнавал свойството и значението на извършеното и поведението му е било изцяло болестно.

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия и въпреки това е внесла искане за задържане, а не за настаняване в лечебно заведение.

Тъй като съдът не е компетентен да стартира процедура по налагане на принудителни медицински мерки, постанови да бъде изпратен препис от протокола, както и копие от психиатричното становище на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура.

Определението на Апелативен съд – София е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

