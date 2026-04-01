От 7 април започва изплащането на пенсиите заедно с великденските добавки

Изплащането на пенсиите през април 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 април и ще завърши на 20 април, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Преводите на сумите за априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 април 2026 г.

Заедно с пенсионните плащания за април 2026 г. НОИ ще изплати и допълнителни суми към пенсиите – великденски добавки, приети с Решение на Министерския съвет.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година, уточниха от НОИ.

На 2 април на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец март. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 април, допълниха от НОИ.