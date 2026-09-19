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От "беден, но секси" до много скъп: Кой ще спечели гласовете в германската столица?

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Българка е кандидат за депутат в парламента на Берлин

беден секси скъп спечели гласовете германската столица
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Жителите на Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват утре в ключови регионални избори, които ще повлияят и на националната политика. Според проучванията с почти еднакви резултати водят крайната левица и Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц, "Алтернатива за Германия" е трета, "Зелените" - четвърти, а социалдемократите - на последно място. В битката партиите се опитват да привлекат и гласовете на многобройните чужденци, които живеят в Берлин. Българка - депутат в берлинския парламент, се бори за нов мандат на тези избори, а листовките ѝ са и на български.

Берлин, който някогашният кмет Клаус Воверайт нарече “беден, но секси” днес продължава да привлича и чужденци, и германци, но животът в столицата вече е много скъп. Българката Тонка Войян е в Берлин повече от 30 години. В предишния мандат тя беше депутат от "Зелените" в регионалния парламент, на тези избори отново е кандидат. Според нея проблемите в Берлин са много, но крайнодесните няма да ги решат.

Тонка Войян - кандидат за депутат в парламента на Берлин: “Има редица проблеми - в инфраструктурата, в подобряването на училищната база, цените се повишават поради това, че и горивата скачат. Затова много хора търсят алтернативи, но "Алтернатива за Германия" има само едно решение и това е да прекрати миграцията и да изгони всички чужденци, които са в Германия”.

Докато "Алтернатива за Германия" печели подкрепа с твърда реторика срещу миграцията и сигурността, в Берлин "Зелените" и другите партии се опитват да приобщят и чужденците и обещават решения за проблемите им.

Тонка Войян - кандидат за депутат в парламента на Берлин: “Имаме листовки на 11 езика, защото искаме нашите послания да стигнат до всички берлинчани и те да участват в политиката, тъй като те имат също право на глас за това как да се развие техният град”.

Големи шансове да стане управляващ кмет на Берлин има кандидатът на крайната левица - Елиф Ералп.

Тонка Войян - кандидат за депутат в парламента на Берлин: „Левицата се промени много в Берлин и в Германия. Много млади хора вече са част от нея. А кандидатката за кмет дава политическо лице и на миграцията в Берлин.“

След изборите предстоят сложни коалиционни преговори за съставяне на регионално правителство.

Тонка Войян - кандидат за депутат в парламента на Берлин: “Ние, "Зелените" сме предпочитан партньор от всички демократични партии. Възможните коалиции са с всички демократични партии - Християндемократическата партия, както и с партията на Левите и социалдемократите”.

За Войян в Берлин една граница остава категорична - коалиция с "Алтернатива за Германия" е изключена.

#Мекленбург-Предна Померания #Берлин #Германия #избори

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