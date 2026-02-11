БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От лабораторията до стартираща компания: БАН събира млади учени и бизнес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Запази
изложение софия варна бъдещи студенти срещат представители водещи университети
Слушай новината

Как една научна идея може да се превърне в реален бизнес? Точно по тази тема днес се организира кръгла маса „От наука към бизнес. Технологичен трансфер и възможности за докторанти“.

Събитието е организирано от Асоциацията на младите учени и Кариерния център към Центъра за обучение при Българската академия на науките.

Целта е учени, университети, държавни институции, стартъпи и бизнес представители да обсъдят как научните разработки могат да излязат извън лабораториите и да се превърнат в устойчиви решения на пазара.

Сред основните теми са технологичният трансфер, финансирането на научни идеи, патентите и подкрепата за докторанти, които искат да създадат собствена компания. В дискусията ще се включат и стартъпи, които вече са минали по този път и ще споделят реален опит.

Специален акцент ще има върху възможностите за финансиране и новите инициативи, които свързват науката с предприемачеството.

Кръглата маса ще се проведе от 15:00 до 17:00 часа в Националния студентски дом и е част от програмата на конкурса „Най-добър младежки стартъп в България 2026“.

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
1
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
2
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
4
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
5
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
6
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: У нас

TikTok предизвикателствата крият сериозни опасности. Какво съветват лекарите?
TikTok предизвикателствата крият сериозни опасности. Какво съветват лекарите?
Уроци за хигиена, хранене и отношения влизат в учебните часове Уроци за хигиена, хранене и отношения влизат в учебните часове
Чете се за: 00:42 мин.
Новините 10.02.2026 г. Новините 10.02.2026 г.
Чете се за: 03:20 мин.
От България до САЩ и обратно: млади учени трупат опит в световни университети От България до САЩ и обратно: млади учени трупат опит в световни университети
Чете се за: 01:52 мин.
Започват дейностите по разширението на третата линия на метрото край Военната академия Започват дейностите по разширението на третата линия на метрото край Военната академия
Чете се за: 00:45 мин.
Изложба на чилийския художник Гийермо Лорка предизвика фурор в София Изложба на чилийския художник Гийермо Лорка предизвика фурор в София
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Войната в Украйна: Избори и референдум през пролетта?
Чете се за: 00:37 мин.
По света
НА ЖИВО: НС обсъжда мултифондов модел в пенсионното осигуряване и...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ