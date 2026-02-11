От лабораторията до стартираща компания: БАН събира млади учени и бизнес

Как една научна идея може да се превърне в реален бизнес? Точно по тази тема днес се организира кръгла маса „От наука към бизнес. Технологичен трансфер и възможности за докторанти“.

Събитието е организирано от Асоциацията на младите учени и Кариерния център към Центъра за обучение при Българската академия на науките.

Целта е учени, университети, държавни институции, стартъпи и бизнес представители да обсъдят как научните разработки могат да излязат извън лабораториите и да се превърнат в устойчиви решения на пазара.

Сред основните теми са технологичният трансфер, финансирането на научни идеи, патентите и подкрепата за докторанти, които искат да създадат собствена компания. В дискусията ще се включат и стартъпи, които вече са минали по този път и ще споделят реален опит.

Специален акцент ще има върху възможностите за финансиране и новите инициативи, които свързват науката с предприемачеството.

Кръглата маса ще се проведе от 15:00 до 17:00 часа в Националния студентски дом и е част от програмата на конкурса „Най-добър младежки стартъп в България 2026“.