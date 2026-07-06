От Левски ще монтират видеостена пред сектор А на Герена за мача с Борац Баня Лука

От ръководството на Левски съобщиха, че ще монтират видеостена пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, за да могат привържениците на тима да гледат гостуването на Борац в Баня Лука от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Отпуснатите билети за привържениците на „сините“ са 700 и бяха крайно недостатъчни за всички направени заявки.

„Левскари,

Благодарим Ви за огромния интерес към гостуването на Борац в Баня Лука. За огромно съжаление, отпуснатите билети за наши привърженици са крайно недостатъчни, за да удовлетворят всички желаещи, но всичко е съобразено с правилата на УЕФА и ние като клуб няма какво повече да направим.

За сметка на това сме подготвили нещо специално за всички, които имат желание да гледат двубоя в левскарска компания. На стадион „Георги Аспарухов“ ще има видеостена пред Сектор „А“.

Събитието започва в 19:00 часа, а в района на стадиона ще Ви очакват вкусна храна, освежаващи напитки, музика и още много изненади.

Макар отборът да е на стотици километри, нека отново разтресем София така, както само ние, „сините“, можем. Да пеем, да се забавляваме и да подкрепяме „Левски“. Повярвайте ни – Вашата енергия ще се усети дори в Босна“, написаха от Левски на своята страница в социалните мрежи.