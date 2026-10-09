От ПП събраха подписи за извънредно заседание на правната комисия за указите за помилване на президента

От „Продължаваме Промяната“ събраха подписи за извънредно заседание на правната комисия на парламента за проекта за публичност на указите на президента за помилване, съобщиха от формацията. То трябва да се проведе на 14 октомври от 14.30 часа.

От формацията предлагат промени в Закона за „Държавен вестник“, който ще осигури публичност на указите на президента за помилване. Предвижда се в официалния раздел на вестника да се публикуват всички укази за помилване, издадени от президента или вицепрезидента от 13 юли 1991 г. и преди влизането в сила на закона.

Мотивите са, че досега действащото изключение за публикуването на тези укази не осигурява единен, общодостъпен и траен официален източник на информация за издадените укази.

Това е особено чувствително при помилвания, свързани с престъпления с висока обществена значимост, което накърнява доверието както в президентската институция, така и в правосъдието.

Обнародването на указите ще позволи от текста на указа да се установят правната квалификация на престъплението, видът и размерът на наложеното наказание, както и изтърпяната до момента част от него.

С проекта също се премахва изключението за непубликуване на указите за назначаване на службите към Президентството. Така се осигурява прозрачност на състава на Комисията по помилванията към президента, чийто поименен състав в момента е неизвестен.