Отборът на България на сабя се класира 5-ти в турнира за Световната купа за младежи

Българският отбор на сабя се класира на пето място в турнира за Световната купа по фехтовка за младежи в Бостън, САЩ.

Симеон Далеков, Станимир Пелов, Никола Меицов и Радослав Воденов излязоха на пътеките с още 10 отбора и показаха много добра игра. В първия кръг от елиминациите българите победиха след оспорвана среща Канада с 45:44. В следващия кръг, валиден за място сред най-добрите 4, фехтовачите отстъпиха пред Италия с 40:45.

В срещите за разпределение на местата от 5-о до 8-о българите победиха първо Германия с 45:39, след това надделяха над Испания с 45:39 и завършиха надпреварата на пета позиция.