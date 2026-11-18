Българските състезатели триумфираха в отборната надпревара при момчетата с актив от 211.660 точки. На второ място се нареди Унгария с 208.090 точки, а домакините от Хърватия заеха третата позиция с 200.027 точки.

Към отборното злато българските гимнастици добавиха и две шампионски титли в индивидуалния многобой – във втора и трета възрастова група.

В първа възрастова група (родени през 2013 година и по-малки) най-добре от българите се представи Павел Попов (ЦСКА), който завърши на четвърто място с 66.431 точки. Шести е съотборникът му Александър Михнев с 65.432 точки, а Петър Касапски (Стрийт Уоркаутс) се нареди 14-и с 60.198 точки.

Във втора възрастова група (2011–2012 г.) Борис Караджинов (ЦСКА) спечели балканската титла с впечатляващите 71.498 точки. Мартин Манолов (Левски-Спартак) завърши на 11-о място с 63.498 точки, а Михаил Божанин (ЦСКА) е 12-и с 62.166 точки.

В трета възрастова група (2009–2010 г.) Никълъс Наков (Левски-Спартак) също се качи на върха на почетната стълбичка, след като триумфира със 71.564 точки. Четвърти е Борислав Жеков (Интеркомгруп Черноморски юнак) с 68.298 точки, а пети завърши Венелин Христов (Ели-Гаш) с 65.331 точки.

Балканското първенство в Задар продължава с квалификациите при момичетата. България ще бъде представена от девет гимнастички в три възрастови категории. В първа категория са Биляна Танчева и Анастасия Матанова („Левски-Спартак“), както и Виктория Илиева („Етър-Стил“). Във втора категория ще участват Биляна Банева („Левски-Спартак“), Деа Митрева и Виана Гълъбова („Стрийт Уоркаут България“). В трета категория страната ни ще представят Дария Балтанова и Симона Георгиева (ИКГ „Черноморски юнак“), както и Валерия Хинкова („Левски-Спартак“).