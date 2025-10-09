БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отиде си Мигел Анхел Русо

Спорт
Треньорът на Бока Хуниорс загуби битката с рака.

Отиде си Мигел Анхел Русо
Тъжна вест долетя от Аржентина. Футболният свят загуби Мигел Анхел Русо. Старши треньорът на Бока Хуниорс почина на 69 години в сряда (8 октомври). Според информацията аржентинецът е загубил тежка битка с рака, съобщиха от клуба, който бе цитиран от агенция „Ройтерс“.

Наставникът беше под домашно лечение след няколко болнични престоя в последните месеци и трябваше да се оттегли от ежедневните си треньорски задължения поради заболяването си. Той обаче беше активно ангажиран с отбора въпреки влошаващото му се здраве, поддържайки тесен контакт с колегите си и ръководството на клуба.

Мигел Анхел Русо имаше три периода начело на Бока Хуниорс, като изведе тима до трофея Копа Либертадорес през 2007 година и спечели титлата на Аржентина през 2020-а, преди да го води и на Световното клубно първенство тази година.

Извън Аржентина Русо е заемал треньорски постове в Универсидад де Чили, испанския Саламанка, мексиканския Морелия, както и позиции в Алианса Лима, Серо Портеньо, Милионариос и Ал Насър от Саудитска Арабия.

Бивш футболист на Естудиантес, Мигел Анхел Русо записа над 400 мача за клуба, спечелвайки две национални титли.

