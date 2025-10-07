БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:12 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриха доказателства за загряването на ранната Вселена преди възникването на първите звезди

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Още
Запази
откриха доказателства загряването ранната вселена възникването първите звезди
Слушай новината

Австралийски астрономи установиха, че ранната Вселена е претърпяла процес на загряване още преди формирането на първите звезди, съобщава Синхуа.

Екип от Международния център за радиоастрономически изследвания (ICRAR) е провел наблюдения в търсене на т.нар. "епоха на рейонизация" – период от ранната история на Вселената, за който съществува теоретично описание, но до момента липсваха преки доказателства, посочват от австралийския университет "Къртин", който ръководи проекта.

Учените са регистрирали първи признаци за "загряване на газа между галактиките около 800 милиона години след Големия взрив", пояснява Ридхима Нунхоки, изследовател и водещ автор на първия етап от проучването.

"На базата на събраните данни можем да предположим, че този процес се дължи на енергия, излъчвана от ранни източници на рентгенови лъчи – вероятно свързани с черни дупки и звездни остатъци, разпространяващи се във Вселената", допълва проф. Катрин Трот, ръководител на проекта "Епоха на рейонизация" в ICRAR.

Епохата на рейонизация бележи края на т.нар. "тъмни векове" в развитието на Вселената. Тя започва приблизително един милиард години след Големия взрив, когато междупространственият газ преминава от непрозрачен към прозрачен и позволява светлината от първите звезди и галактики свободно да се разпространява из космоса, уточняват учените.

Екипът е използвал телескопа Murchison Widefield Array (MWA), разположен в Радиоастрономическата обсерватория "Мърчисън" на Австралийската организация за научни и промишлени изследвания. Обсерваторията се намира в щата Западна Австралия.

#Вселената #астрономи #проучване

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
2
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
3
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
4
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
5
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Наука и технологии

Червено море е било пресъхнало преди 6,2 милиона години
Червено море е било пресъхнало преди 6,2 милиона години
Нобелът по химия отива при трима учени за открития в сферата на "молекулярната архитектура" Нобелът по химия отива при трима учени за открития в сферата на "молекулярната архитектура"
Чете се за: 00:40 мин.
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
Повърхността на Луната е различна на близката и далечната ѝ страна Повърхността на Луната е различна на близката и далечната ѝ страна
Чете се за: 03:07 мин.
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир? Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
Чете се за: 03:37 мин.
Астрономи откриха ключови елементи за живота на сатурновата луна Енцелад Астрономи откриха ключови елементи за живота на сатурновата луна Енцелад
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се...
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас? Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Подготвя се превантивна евакуация в Русенско Подготвя се превантивна евакуация в Русенско
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Нивата на реките Янтра и Белица край Велико Търново достигнаха...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ