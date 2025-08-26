Откриха нова детска градина в Костинброд

Откриха нова детска градина "Слънчице" в Костинброд.

В откриването участваха министър-председателят Росен Желязков, заедно с министъра на образованието и българския патриарх.

Държавата осигурява 3 899 870 лева, а община Костинброд съфинансира проекта с 1 367 067 лева.

"Радвам, че виждам резултата от една програма, която започнахме преди 5 години. Над 150 детски градини и училища още ще бъдат построени и пристроени. Желая на всички учители спорна година", заяви Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

"Всички се зареждаме с онзи оптимизъм за нашето бъдеще. Скоро глъчката на близо 140 деца ще ехти в Костинброд. В тази институция децата ще получават грижа и закрила, но ще се научат на онези добродетели, които семейството, църквата и обществото могат да им дадат. Наш приоритет е децата да започнат с предучилищното си възпитание още от 4-годишна възраст", допълни премиерът Росен Желязков.