БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 01:22 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриха нова детска градина в Костинброд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Наш приоритет е децата да започнат с предучилищното си възпитание още от 4-годишна възраст, каза премиерът Росен Желязков

Откриха нова детска градина в Костинброд
Слушай новината

Откриха нова детска градина "Слънчице" в Костинброд.

В откриването участваха министър-председателят Росен Желязков, заедно с министъра на образованието и българския патриарх.

Държавата осигурява 3 899 870 лева, а община Костинброд съфинансира проекта с 1 367 067 лева.

"Радвам, че виждам резултата от една програма, която започнахме преди 5 години. Над 150 детски градини и училища още ще бъдат построени и пристроени. Желая на всички учители спорна година", заяви Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

"Всички се зареждаме с онзи оптимизъм за нашето бъдеще. Скоро глъчката на близо 140 деца ще ехти в Костинброд. В тази институция децата ще получават грижа и закрила, но ще се научат на онези добродетели, които семейството, църквата и обществото могат да им дадат. Наш приоритет е децата да започнат с предучилищното си възпитание още от 4-годишна възраст", допълни премиерът Росен Желязков.

#Костинброд #Росен Желязков #Красимир Вълчев #нова детска градина

Последвайте ни

ТОП 24

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
3
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
4
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
6
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Регионални

Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите: По-добре е да не се бяга Мъжът, нападнат от мечка в Родопите: По-добре е да не се бяга
Чете се за: 00:52 мин.
Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в тълпа от хора Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в тълпа от хора
Чете се за: 02:05 мин.
Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт "Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
Чете се за: 01:40 мин.
Строителството на "Хемус": Регионалният министър инспектира магистралата Строителството на "Хемус": Регионалният министър инспектира магистралата
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт "Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ