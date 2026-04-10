Розпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Откриха тетрадки и тефтери с написани имена и цифри срещу тях при операция в област Монтана

Тетрадки и тефтери с ръкописно написани имена на хора и изписани цифри срещу тях са открити вчера при акция на пет места в област Монтана, съобщха от Областната дирекция на МВР.

Два от случаите са в частни домове в Берковица, а останалите в търговски обекти в селата Смирненски, община Брусарци, Сумер, община Монтана и Аспарухово, община Медковец.

На осем места в областта са открити незаконно добити дърва за огрев.

При акцията е засечен и иззет луксозен автомобил „Мицубиши аутлендър“, който бил обявен за издирване от властите в Нидерландия.

На четири места в региона са открити незаконно притежавано оръжие и боеприпаси. При проверка в автомобил, в който пътували двама криминално проявени мъже, са намерени 109,5 грама амфетамин.

Разкрити са и три неправомерни присъединявания към водопреносната мрежа, разкрита и е кражба на пазарска чанта с пари и документи в магазин, установени са две момчета на 13 и 14 години, които превозвали с кон и каруца незаконно добити дърва за огрев.

При претърсване в кметството в село Долни Цибър, община Вълчедръм, са намерени и иззети 197 лични карти, шест паспорта и едно разрешение за пребиваване на чужденец. По първоначални данни намерените лични документи са на починали хора, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.

От областната полиция в Монтана съобщиха, че от началото на предизборната кампания до този момент в региона са образувани 23 досъдебни производства по подозрения за купуване на гласове.

