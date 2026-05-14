Открит диалог и реални действия са сред принципите на новия областен управител на Ямбол

Новият областен управител на Ямбол Георги Чалъков прие поста от предшественичката си Биляна Кавалджиева-Димитрова. При символичното предаване на работата Чалъков заяви, че екипът му ще работи с уважение към всяка община и всеки човек, защото доверието се гради с работа, а не с обещания, посочиха в съобщение от областната администрация.

„В работата си ще следвам принципите на открит диалог, последователност и реални действия. Вярвам, че когато институциите работят заедно и са близо до гражданите, могат да се постигнат устойчиви резултати”, посочи новият областен управител.

Георги Чалъков бе назначен на поста с решение на Министерския съвет от 13 май, когато правителството на Румен Радев смени областните управители в 28-те региона в страната. Той е заемал поста вече три пъти (през 2017, 2021 и 2022 г.) в служебните кабинети, назначавани от Радев като държавен глава. Чалъков е с икономическо образование. Бил е заместник-кмет на община Тунджа, както и два мандата общински съветник в същата община, посочиха от правителствената пресслужба при назначаването му.

Досегашният областен управител Биляна Кавалджиева-Димитрова заемаше поста от февруари т. г. с решение на служебния кабинет на Андрей Гюров. По-рано тя бе на същата длъжност в периода юли 2023 г. – юни 2024 г., назначена от правителството с премиер Николай Денков.