Откриват поклонническия маршрут "Път до мощите на св. Йоан Кръстител" в Созопол на 23 юни

Сливенският митрополит Арсений ще бъде част от официалното откриване на поклонническия маршрут "Път до мощите на св. Йоан Кръстител" в Созопол на 23 юни. Ден по-късно той ще възглави и съборна архиерейска света литургия на остров Св. Иван по повод рождението на св. Йоан Кръстител, съобщават от пресцентъра на Община Созопол.

Официалната церемония по откриването на културно-туристически маршрут ще се проведе в летен театър "Аполония" в Созопол вечерта на 23 юни.

Рано сутринта на 24 юни, когато Българската православна църква отбелязва рождението на св. Йоан Кръстител, ще бъде организирано литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител. То ще тръгне от храм „Св. св. Кирил и Методий“ и ще стигне до пристанището в Созопол, откъдето вярващите ще отпътуват към остров Св. Иван край Созопол. Там Сливенският митрополит Арсений ще възглави литургия сред останките от средновековния манастир на острова. Богослужението ще се извърши на място, където до миналата година не бе отслужвана литургия в продължение на няколко столетия.

По повод празника от Община Созопол ще осигурят безплатен транспорт до острова и обратно с корабчета и малки туристически лодки.

Новият български поклоннически маршрут „Път до мощите на свети Йоан Кръстител“ е напът официално да се интегрира в глобалната европейска мрежа и да си сътрудничи директно с прочутия испански път "Камино де Сантяго". За да инспектират подготвената инфраструктура и да подкрепят българската следа в пилигримския туризъм в страната пристигнаха международни експерти от Испания, Белгия и Дания, които потеглиха по маршрута от Малко Търново на 19 юни.