Отменени прегледи и процедури след скандалните видеозаписи в салони – браншът предупреждава за етика и киберсигурност

Чете се за: 03:22 мин.
У нас
От Асоциацията на козметиците настояват за строги правила и информираност

записи втори козметичен салон бургас открити порнографски сайтове
Снимка: БТА
След разкритията за нерегламентирано видеонаблюдение в козметични салони се наблюдават редица отменени часове както за прегледи, така и за козметични процедури. Проблемът не засяга само конкретните обекти, за които вече бе съобщено публично, а води до общо напрежение сред клиентите и сериозни имиджови щети за целия бранш.

Темата първоначално тръгна именно от козметични салони, като в публичното пространство бяха коментирани случаи от Бургас и други населени места. Освен притесненията на клиентите, все по-често се поставя въпросът за необходимостта от нови критерии при избора на салон и за сигурността по време на процедурите.

Темата коментира в "Денят започва" Диана Петрова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на козметиците в България:

"Относно тези случаи, които сега се обсъждат, не мога да взема отношение, защото в момента се води разследване", заяви тя.

По думите ѝ обаче, практиките в сектора са ясно регламентирани:

"Всички наши козметици, особено членовете на асоциацията, много добре са запознати с изискванията къде трябва да са разположени камери – не в помещенията, където се извършват интимни услуги."

Тя подчерта, че професията изисква не само квалификация, но и високи етични стандарти:

"Нашата професия е свързана не само с висок професионализъм, но и с много висока етика, така че такива камери не бива да бъдат разположени в помещения, където се извършват такива процедури. Въобще в помещения, където се извършват процедури, не могат да бъдат разположени такива камери."

Въпреки това, на фона на изникващите случаи, притесненията сред клиентите и служителите нарастват, а проверките от страна на институциите се увеличават.

"Всички наши членове са уведомени, знаят какви са изискванията и знаят как да спазват закона", посочи Петрова.

Тя допълни, че козметиците са били изрично предупредени да бъдат особено внимателни:

"Дори когато имат случайни клиенти и те посещават кабинетите, не трябва да ги оставят сами, защото има и неправомерно поставени камери, за които също трябва много да се внимава."

Според председателя на асоциацията темата вече излиза извън рамките на козметичния бранш:

"Това не засяга само козметичните салони. Може да се говори за фитнеси, лекарски кабинети, молове, съблекални в магазини, пробни. Този проблем касае в момента цялото ни общество."

Петрова акцентира и върху нарастващото значение на киберсигурността:

"Киберсигурността в България тепърва ще набира скорост. Много е важно, защото живеем в дигитален свят."

По отношение на възможни допълнителни мерки, тя уточни, че асоциацията няма правомощия за проверки.

#козметичен салон #видеозаписи #студио за лазерна епилация

