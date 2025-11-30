БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Причина за обявяването на частичното бедствено положение беше заливането на железобетонния мост над река Арда в района на село Китница

села община ардино откъснати света бедственото положение остава сила
Кметът на община Ардино Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, въведено на 28 ноември заради проливните дъждове от 27 и 28 ноември. Мярката обхващаше шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причина за обявяването на частичното бедствено положение беше заливането на железобетонния мост над река Арда в района на село Китница – единствената пътна връзка към тези населени места. След спадане на нивото на водата преминаването през моста вече е възможно и достъпът до селата е напълно възстановен.

Мостът е част от републиканската пътна мрежа и има ключово значение за свързаността на хората в района.

#отменено бедствено положение #Ардино

