БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Отмениха рали "Пампорово 2025" заради съображения за безопасност и зимни условия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

еренът е планински, с висока надморска височина, резки промени на климатичните условия и се характеризира със стръмни дерета и склонове

Отмениха рали "Пампорово 2025" заради съображения за безопасност и зимни условия
Снимка: БТА
Слушай новината

Отмениха рали "Пампорово 2025" заради съображения за безопасност и зимни условия, съобщиха от организационния комитет. Решението е взето след получено писмо от Агенция "Пътна инфраструктура" и проведени срещи между организаторите и институциите, се съобщава на официалната страница на състезанието.

Рали "Пампорово 2025" трябваше да се проведе днес и утре на територията на област Смолян. Според предоставената заповед от 01.11.2025 г. е въведен режим на зимно поддържане на цялата територия на Областно пътно управление - Смолян. От Областното пътно управление изразяват притеснение за провеждане на подобни събития на територията на област Смолян, тъй като тя е разположена изцяло в планински терен и зимното почистване и поддържане е приоритет през настоящия месец. Теренът е планински, с висока надморска височина, резки промени на климатичните условия и се характеризира със стръмни дерета и склонове, криви с малък радиус и ограничена видимост, а тези особености увеличават риска от настъпване на тежки пътни инциденти, както за участниците в ралито, така и за зрителите по трасето, посочват от Областното пътно управление.

Организационният комитет заявява, че до последния момент са предприети всички възможни действия за намиране на решение и подемане на конструктивен диалог с Агенция "Пътна инфраструктура", Областното пътно управление в Смолян и останалите компетентни институции. Въпреки положените усилия и готовността на екипа да съдейства изцяло на институциите, до постигане на съгласие не се стига.

#Рали Пампорово 2025 #рали

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
2
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Празнуваме Архангеловден!
3
Празнуваме Архангеловден!
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
6
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Регионални

Протест край Гурково: Граждани настояват за запазване на лева
Протест край Гурково: Граждани настояват за запазване на лева
1160 години от покръстването: Молебен беше отслужен в средновековната църква край Дебелт 1160 години от покръстването: Молебен беше отслужен в средновековната църква край Дебелт
Чете се за: 00:35 мин.
Объркани пътници, заради спряното метро по линия 3 Объркани пътници, заради спряното метро по линия 3
Чете се за: 02:07 мин.
Жители на Поликраище протестират заради дългогодишни проблеми с водата Жители на Поликраище протестират заради дългогодишни проблеми с водата
Чете се за: 02:37 мин.
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Чете се за: 03:57 мин.
Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Чете се за: 03:57 мин.
Регионални
Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата? Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Объркани пътници, заради спряното метро по линия 3
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ