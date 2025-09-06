Отново нощ на сблъсъци в Нови Сад

Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха при поредната нощ на анти-правителствени протести в Сърбия. Ранени са били 11 полицаи, няколко души са арестувани.

Протестиращи в Нови Сад замерваха полицаите с камъни. Жандармерията използва щитове, палки и сълзотворен газ за да разпръсне тълпата. Протестите започнаха миналия ноември заради смъртта на 16 души след падането на бетонна козирка на гарата в града, скоро след ремонт.

Протестиращите обвиниха държавата в корупция. Протестите прераснаха в искания за сваляне на президента Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия, която държи властта в страната от повече от десетилетие.