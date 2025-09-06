БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново нощ на сблъсъци в Нови Сад

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

11 полицаи са ранени, има арестувани протестиращи

отново нощ сблъсъци сад
Снимка: БТА
Слушай новината

Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха при поредната нощ на анти-правителствени протести в Сърбия. Ранени са били 11 полицаи, няколко души са арестувани.

Протестиращи в Нови Сад замерваха полицаите с камъни. Жандармерията използва щитове, палки и сълзотворен газ за да разпръсне тълпата. Протестите започнаха миналия ноември заради смъртта на 16 души след падането на бетонна козирка на гарата в града, скоро след ремонт.

Протестиращите обвиниха държавата в корупция. Протестите прераснаха в искания за сваляне на президента Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия, която държи властта в страната от повече от десетилетие.

#трагедията в Нови сад #Нови Сад #протести в Сърбия

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
3
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
4
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
6
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Балкани

Самолет по маршрута София - Франкфурт кацна принудително в Белград
Самолет по маршрута София - Франкфурт кацна принудително в Белград
16 години от трагедията с кораба "Илинден" 16 години от трагедията с кораба "Илинден"
Чете се за: 01:27 мин.
Такситата в Атина ще стачкуват на 9 и 10 септември Такситата в Атина ще стачкуват на 9 и 10 септември
Чете се за: 01:30 мин.
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл? Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
По пътя на евроинтеграцията: Парламентът в Скопие ще разгледа декларация с червени линии за България По пътя на евроинтеграцията: Парламентът в Скопие ще разгледа декларация с червени линии за България
Чете се за: 05:07 мин.
Георг Георгиев до външните министри на ЕС: Очакваме РСМ да изпълнява ангажиментите си Георг Георгиев до външните министри на ЕС: Очакваме РСМ да изпълнява ангажиментите си
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ) Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:42 мин.
Голям шлем
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ