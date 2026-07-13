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Отново пред съда: Шефът на ВиК – Бургас обжалва постоянния си арест

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Апелативният съд в Бургас решава днес дали да измени в по-леки мерките за неотклонение на шефа на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и служителя на дружеството Илчо Боев.

Преди седмицата Окръжният съд ги остави в ареста. Двамата са обвиняеми за умишлена безстопанственост, с която са нанесли щети на дружеството за над 300 хиляди евро.

Според прокуратурата с парите са извършени плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи, без дейностите да са били реално извършени.

Мирчев и Боев бяха задържани при акция на ГДБОП във водното дружество в началото на месеца. Ако вината им бъде доказана в съда, могат да получат от 2 до 8 години затвор.

#Апелативен съд-Бургас #ВиК Бургас #постоянен арест

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