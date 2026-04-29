Отново предсрочни избори в Косово. Парламентът в Прищина не успя да избере президент и така автоматично следва разпускане на депутатите и предсрочен вот. Мандатът на Вьоса Османи изтече в началото на април, а опозиционните партии не подкрепиха кандидатът на премиера Албин Курти.

Очаква се предсрочния вот да бъде насрочен в рамките на заложения в Конституцията 45-дневен срок.

Лявоцентристката партия на Албин Курти Самоопределение спечели миналогодишните парламентарни избори, но депутатите така и не успяха да изберат хора за върховите позиции на властта. Така Косово остана без функциониращ парламент през почти цялата 2025 г.

Разделението рефлектира и върху избора на президент. След непрекъсната сесия в продължение на няколко дни, заседанието беше закрито снощи малко преди полунощ, когато изтече и крайният срок за избор на държавен глава. Опозицията бойкотира заседанието и така не можеше да се събере две трети мнозинство, за да има кворум.

Предсрочните избори ще отложат и преговорите със Сърбия за признаване на Косово - ключов критерий и за Белград, и за Прищина по пътя на присъединяване към Европейския съюз.