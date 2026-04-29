Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина...
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Отново предсрочни избори в Косово - парламентът в Прищина не успя да избере президент

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Отново предсрочни избори в Косово - парламентът в Прищина не успя да избере президент
Снимка: БГНЕС/Архив
Отново предсрочни избори в Косово. Парламентът в Прищина не успя да избере президент и така автоматично следва разпускане на депутатите и предсрочен вот. Мандатът на Вьоса Османи изтече в началото на април, а опозиционните партии не подкрепиха кандидатът на премиера Албин Курти.

Очаква се предсрочния вот да бъде насрочен в рамките на заложения в Конституцията 45-дневен срок.

Лявоцентристката партия на Албин Курти Самоопределение спечели миналогодишните парламентарни избори, но депутатите така и не успяха да изберат хора за върховите позиции на властта. Така Косово остана без функциониращ парламент през почти цялата 2025 г.

Разделението рефлектира и върху избора на президент. След непрекъсната сесия в продължение на няколко дни, заседанието беше закрито снощи малко преди полунощ, когато изтече и крайният срок за избор на държавен глава. Опозицията бойкотира заседанието и така не можеше да се събере две трети мнозинство, за да има кворум.

Предсрочните избори ще отложат и преговорите със Сърбия за признаване на Косово - ключов критерий и за Белград, и за Прищина по пътя на присъединяване към Европейския съюз.

#Косово #Албин Курти #предсрочни избори

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Гърция отпуска между 300 и 500 евро на месец за работещи родители за детегледач
Гръцката полиция залови възрастния мъж, който рани петима души в Атина
