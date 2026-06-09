Силяновска обяви, че по време на Срещата на върха на ПСЮИЕ в София ще се срещне с българския президент Йотова

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска обяви в интервю за МРТ 1, че в рамките на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа през тази седмица в София, ще се срещне с българския президент Илияна Йотова.

По думите ѝ в рамките на срещата се очаква „да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем”, а срещата с Йотова определи като „естествено продължение” на срещата им в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали „приятен женски разговор”.