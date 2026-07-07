Отстраненият шеф на дирекция „Обществен ред“ във Варна обжалва уволнението си

В Административния съд във Варна е образувано дело по жалбата на Александър Драгнев, отстранен като директор на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ (УСКОР) в Община Варна.

Той беше дисциплинарно уволнен от кмета Благомир Коцев на 29 май, след като месец по-рано беше образувано дисциплинарно производство.

Сега Драгнев обжалва заповедта за временното му отстраняване до приключване на дисциплинарното производство. В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, немотивирана и издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон.

Искането е заповедта от 29 май да бъде отменена, а предварителното ѝ изпълнение – спряно.

Припомняме, че Александър Драгнев беше отстранен след началото на скандала „Баба Алино“, като варненският кмет Благомир Коцев посочи като причини прикриването на данни, пропуски, умишлено забавяне и институционално бездействие по отношение на незаконното строителство в Баба Алино.

Още тогава Драгнев заяви, че той и служителите в отдела са изготвили и предоставили на кмета доклад с предложения как да бъде решен казусът, но не са получили отговор.