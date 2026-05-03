Оттеглиха всички съдебни жалби срещу Весела Лечева

Съдебната сага с Българския олимпийски комитет е на път да приключи. Това обявиха от юридическия екип на Весела Лечева, която бе избрана за президент на БОК преди повече от година. Според информацията Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на 19 март.

"Във връзка с журналистически въпроси, свързани с Българския олимпийски комитет (БОК), от юридическия екип на Весела Лечева съобщават, че ищците Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев, чрез своите адвокати, са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година. Очаква се съдебните състави да се произнесат с влезли в сила определения и Весела Лечева и членовете на Изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в Търговския регистър.“

"По този начин трябва да приключи съдебната сага, продължила повече от година, която затрудни работата на Българския олимпийски комитет и новото ръководство. Тези важни стъпки целят възстановяване на институционалната стабилност и са правилна крачка за постигане на единство в българския спорт", допълват от БОК.

"Весела Лечева благодари на членовете на Изпълнителното бюро, които отстояваха своите принципи и решения. Както и до момента тя и нейният екип ще бъдат открити в своите действия и ще информират своевременно спортната общественост и медиите за следващите стъпки", завършва изявлението.