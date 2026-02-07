Оже-Алиасим срещу Манарино на финала в Монпелие

Шампионът от миналата година Феликс Оже-Алиасим (Канада) и представителят на домакините от Франция Адриан Манарино ще спорят за трофея на турнира по тенис на твърда настилка в Монпелие с награден фонд 612 620 евро.

В първия полуфинал водачът в схемата Оже-Алиасим се наложи над квалификанта Титуан Дроге (Франция) с 6:4, 6:7(5), 6:1 след два часа и 29 минути игра. Дроге успя да изравни след тайбрек във втората част, но канадецът направи серия от пет поредни гейма в третия сет и приключи двубоя убедително.

В другия полуфинал Адриан Манарино надви също квалификанта Мартин Дам (САЩ) с 1:6, 6:3, 6:4 за час и 46 минути. След слаб първи сет французинът взе втората част и започна третия с пробив, което му бе достатъчно за крайното 6:4 и място на финала.