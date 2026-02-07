БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Оже-Алиасим срещу Манарино на финала в Монпелие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Канадецът е на прага на втора поредна титла от френския град.

Феликс Оже-Алиасим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Шампионът от миналата година Феликс Оже-Алиасим (Канада) и представителят на домакините от Франция Адриан Манарино ще спорят за трофея на турнира по тенис на твърда настилка в Монпелие с награден фонд 612 620 евро.

В първия полуфинал водачът в схемата Оже-Алиасим се наложи над квалификанта Титуан Дроге (Франция) с 6:4, 6:7(5), 6:1 след два часа и 29 минути игра. Дроге успя да изравни след тайбрек във втората част, но канадецът направи серия от пет поредни гейма в третия сет и приключи двубоя убедително.

В другия полуфинал Адриан Манарино надви също квалификанта Мартин Дам (САЩ) с 1:6, 6:3, 6:4 за час и 46 минути. След слаб първи сет французинът взе втората част и започна третия с пробив, което му бе достатъчно за крайното 6:4 и място на финала.

#тенис турнир в Монпелие 2026 # Феликс Оже-Алиасим #Адриан Манарино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: ATP

Георги Георгиев отпадна в квалификациите в Далас, Григор Димитров започва от основната схема
Георги Георгиев отпадна в квалификациите в Далас, Григор Димитров започва от основната схема
Вавринка не намери отговор на агресивната игра на Оже-Алиасим в Монпелие Вавринка не намери отговор на агресивната игра на Оже-Алиасим в Монпелие
Чете се за: 01:45 мин.
Преизбраха Андреа Гауденци за президент на АТР Преизбраха Андреа Гауденци за президент на АТР
Чете се за: 01:50 мин.
Пет рекорда, които Джокович постави на Australian Open Пет рекорда, които Джокович постави на Australian Open
Чете се за: 03:20 мин.
Магическото число в тениса вече е 22 Магическото число в тениса вече е 22
Чете се за: 05:15 мин.
Карлос Алкарас няма да защитава титлата си в Ротердам Карлос Алкарас няма да защитава титлата си в Ротердам
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го (Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Чете се за: 16:42 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ