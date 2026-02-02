Паметна плоча отбелязва 105 години от създаването на УНСС

Паметна плоча по повод 105-годишнината на Университета за национално и световно стопанство (УНСС)беше открита днес на ул. „Славянска“ 6 в София. Именно в тази сграда на 21 май 1920 г. е създаден Свободният университет за политически и стопански науки – предшественикът на днешния УНСС.

Датата не е избрана случайно. Днес е рожденият ден на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на университета, който има ключова роля в българския обществен и академичен живот.

Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров обясни, че идеята за плочата е отдавна, но реализацията ѝ е отнела близо година заради административни процедури. По думите му това е знак на признателност към хората, поставили основите на университета.

Днес в УНСС учат близо 20 000 студенти, а сред възпитаниците му има министри, министър-председатели и водещи фигури в бизнеса и международните институции, включително в Европейската комисия.

По време на събитието стана ясно и че кандидатстудентската кампания продължава, като ще се прилага единен приемен изпит по математика, който може да се признава и като матура. Кандидат-студентите ще могат да избират по-високата си оценка, а тези с матура по математика ще имат предимство.

На церемонията присъстваха представители на институции, наследници на проф. Стефан Бобчев и преподаватели от университета.