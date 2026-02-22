БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Папа Лъв XIV: Мирът в Украйна не може да бъде отлаган

Снимка: БТА

Папа Лъв XIV призова за мир в Украйна, като заяви, че краят на войната не може да бъде отлаган на фона на опитите на САЩ да посредничат за постигането споразумение между Москва и Киев, предаде Ройтерс.

Светият отец изрази дълбоко съчувствие към жертвите на войната, като определи ситуацията като "драматична", което по думите му е "видно за всички".

"Толкова много жертви, толкова много разрушени животи и семейства, толкова много унищожение, толкова много неизразимо страдание", отбеляза папата по време на седмичното си обръщение към събралото се на площад "Свети Петър" множество.

САЩ се опитват да посредничат между двете страни, но напредъкът е бавен, като Русия изисква Украйна да изтегли силите си от региона на Донбас. Киев се противопоставя на това искане.

"Мирът не може да бъде отлаган... Това е спешна необходимост, която трябва да намери място в сърцата и да се превърне в отговорни решения", каза папата.

Той посочи също, че войната е "рана, нанесена на цялото човечество", която оставя след себе си "смърт, опустошение и следа от болка, която бележи поколения".

