От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо

В навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна - 4 московски летища бяха затворени заради дронове, навлезли в периметъра им. А в Украйна - поредна нощ на масирани руски удари - стотици дронове и десетки ракети бяха изстреляни срещу различни части на страната. Атентат пък беше извършен в западния град Лвов в малките часове на нощта. За украинците надеждата е преговорите за мир скоро да се увенчаят с успех.



Преди по-малко от един час, светлините на сградите частично загаснаха заради поредното спиране на тока. И през изминалата нощ, градът не беше пощаден от нови руски атаки с ракети и дронове.

Вниманието ни обаче е насочено към Лвов, където загина 23-годишна полицейска служителка.

Според местните власти става дума за атентат с използване на самоделни взривни устройства. Извършителят – 33-годишен мъж – е задържан и, според информация, е действал по нареждане на руските служби.

Експертите предполагат, че Русия се опитва да приложи нов вид терор, подобен на ислямския. Въпреки това се вербуват украинци и се убеждават да извършват атентати.

Само преди дни в Харков беше арестувано 17-годишно момиче за връзки с руските служби. Твърди се, че тя е получавала нареждания как да прави самоделни бомби и къде да ги разполага. Местните не са оптимисти за края на войната, въпреки засилените дипломатически усилия.

ВолодимирЗеленски, президент на Украйна дата: 18.01.2026: "Ако Русия наистина и сериозно иска да спре войната, те ще се съсредоточат върху дипломацията, а не върху ракетни атаки, спиране на тока и нанасяне на щети по нашите ядрени централи."

За изминалите почти два месеца от началото на годината САЩ, Украйна и Русия сядаха на една маса в търсене на мира, три пъти. Два пъти в Абу Даби, и един път в Женева. И след всяка среща, светът чуваше неизменното - конструктивни разговори, пробив няма, продължаваме напред. Съставът на украинската делегация не се променяше, редовно се подаваше информация за хода и резултата на срещите. От руска страна - променяха състава, и всеки път се подчертаваше, че преговорите няма да стават публично достояние.

Това се оказа най-тежката зима в страната, с температури до минус 25 градуса. Хиляди останаха без ток, топло и вода.

Между Украйна и Русия остава само един нерешен въпрос - гръмко заяви американският специален пратеник Стив Уиткоф - териториите и най-вече Донбас. Русия иска контрол върху целия регион, който не е превзела изцяло. Украйна многократнo е повторила, че няма да прекрачи тази червена линия. Във Вашингтон останаха оптимисти, no за пореден път настояха Украйна, а не Русия да отстъпи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ 16.02.2026: "Ще бъде много лесно. Украйна е по-добре да седне на масата по-бързо."

На този фон се появиха информации, че САЩ са дали ултиматум на Украйна да проведе президентски избори и референдум за условията за мир до 15 май. Готови сме - no искаме два месеца примирие, за да организираме вота, контрира Володимир Зеленски.

Единственият резултат от преговорите - размяна на военнопленници.

Володимир Зеленски, президент на Украйна 18.02.2026: "Украйна е заинтересована от постигане на резултати. Към днешна дата не мога да кажа, че те са задоволителни." Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската делегация Владимир Медински, главен преговарящ от страна на Русия 18.02.26: "Преговорите бяха тежки, но делови. В скоро време ще се състои следващата среща. Това е всичко, което искахме да кажем."

Москва продължава да твърди, че "духът на Анкърдиж" е жив. Предполага се, че при срещата на президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин е договорена съдбата на Донбас.



Зимата ще свърши, неизбежно е, но войната - ако е възможно по-скоро, но не на всяка цена, казват хората.