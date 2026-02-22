БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:27 мин.
Европа
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна - 4 московски летища бяха затворени заради дронове, навлезли в периметъра им. А в Украйна - поредна нощ на масирани руски удари - стотици дронове и десетки ракети бяха изстреляни срещу различни части на страната. Атентат пък беше извършен в западния град Лвов в малките часове на нощта. За украинците надеждата е преговорите за мир скоро да се увенчаят с успех.

Преди по-малко от един час, светлините на сградите частично загаснаха заради поредното спиране на тока. И през изминалата нощ, градът не беше пощаден от нови руски атаки с ракети и дронове.

Вниманието ни обаче е насочено към Лвов, където загина 23-годишна полицейска служителка.

Според местните власти става дума за атентат с използване на самоделни взривни устройства. Извършителят – 33-годишен мъж – е задържан и, според информация, е действал по нареждане на руските служби.

Експертите предполагат, че Русия се опитва да приложи нов вид терор, подобен на ислямския. Въпреки това се вербуват украинци и се убеждават да извършват атентати.

Само преди дни в Харков беше арестувано 17-годишно момиче за връзки с руските служби. Твърди се, че тя е получавала нареждания как да прави самоделни бомби и къде да ги разполага. Местните не са оптимисти за края на войната, въпреки засилените дипломатически усилия.

ВолодимирЗеленски, президент на Украйна дата: 18.01.2026: "Ако Русия наистина и сериозно иска да спре войната, те ще се съсредоточат върху дипломацията, а не върху ракетни атаки, спиране на тока и нанасяне на щети по нашите ядрени централи."

За изминалите почти два месеца от началото на годината САЩ, Украйна и Русия сядаха на една маса в търсене на мира, три пъти. Два пъти в Абу Даби, и един път в Женева. И след всяка среща, светът чуваше неизменното - конструктивни разговори, пробив няма, продължаваме напред. Съставът на украинската делегация не се променяше, редовно се подаваше информация за хода и резултата на срещите. От руска страна - променяха състава, и всеки път се подчертаваше, че преговорите няма да стават публично достояние.

Това се оказа най-тежката зима в страната, с температури до минус 25 градуса. Хиляди останаха без ток, топло и вода.

Между Украйна и Русия остава само един нерешен въпрос - гръмко заяви американският специален пратеник Стив Уиткоф - териториите и най-вече Донбас. Русия иска контрол върху целия регион, който не е превзела изцяло. Украйна многократнo е повторила, че няма да прекрачи тази червена линия. Във Вашингтон останаха оптимисти, no за пореден път настояха Украйна, а не Русия да отстъпи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ 16.02.2026: "Ще бъде много лесно. Украйна е по-добре да седне на масата по-бързо."

На този фон се появиха информации, че САЩ са дали ултиматум на Украйна да проведе президентски избори и референдум за условията за мир до 15 май. Готови сме - no искаме два месеца примирие, за да организираме вота, контрира Володимир Зеленски.

Единственият резултат от преговорите - размяна на военнопленници.

Володимир Зеленски, президент на Украйна 18.02.2026: "Украйна е заинтересована от постигане на резултати. Към днешна дата не мога да кажа, че те са задоволителни."

Владимир Медински, главен преговарящ от страна на Русия 18.02.26: "Преговорите бяха тежки, но делови. В скоро време ще се състои следващата среща. Това е всичко, което искахме да кажем."

Москва продължава да твърди, че "духът на Анкърдиж" е жив. Предполага се, че при срещата на президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин е договорена съдбата на Донбас.

Зимата ще свърши, неизбежно е, но войната - ако е възможно по-скоро, но не на всяка цена, казват хората.

Алина Йеметс, жител на Киев: "Искаме да вярваме, но вече повярвахме няколко пъти... и нищо. Надеждата умира последна, така че - вярваме."

#преговори за мир в Украйна #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
2
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
3
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
6
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
4
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
5
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: По света

Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската базука"?
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската базука"?
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
Отново наводнения край Одрин поради повишаването на оттока на реките Марица и Тунджа Отново наводнения край Одрин поради повишаването на оттока на реките Марица и Тунджа
Чете се за: 03:10 мин.
Унгария ще блокира 20-ия пакет европейски санкции срещу Русия Унгария ще блокира 20-ия пакет европейски санкции срещу Русия
Чете се за: 01:22 мин.
Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна Словения заради снеговалежи Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна Словения заради снеговалежи
Чете се за: 01:05 мин.
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Чете се за: 05:27 мин.
Европа
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
Спорт
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:50 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ