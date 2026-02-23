БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Парите за изборите на 19 април бяха акцент в първото заседание на служебния кабинет

Ирина Цонева
План-сметката за предстоящия вот основна тема в днешното първо заседание на служебния кабинет. Примерът Андрей Гюров подчерта, че тези 65 милиона най вероятно няма да бъдат посрещнати с аплодисменти, но даде да се разбере, че те не са инвестиция в администрацията, а в демокрацията.

Андрей Гюров подчерта, че задача на кабинета днес е не само да осигурим средствата за изборите, но и да го направи с уважение към всеки данъкоплатец.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Тези 65 милиона евро не са за властта и партиите. Те са за процеса – за възнагражденията на членовете на изборните комисии, хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас; за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите, защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са подготвени или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина; за МВР, защото през последните години се убедихме, че редът и правилата в изборния ден не са даденост; за видеонаблюдението, защото през последните избори, ако не бяха камерите, една цяла партия щеше да остане извън българския парламент; за актуализирането на списъците, защото накрая на някого отново може да не му достигнат 300 гласа и не трябва да има „мъртви души“, на които да бъдат приписани; и не на последно място – за да разкрием секции в чужбина, колкото и неприятно да е това за някои."

Социалният министър Хасан Адемов пък заяви, че няма се допусне социалната система да бъде използвана за корпоративен вот на предстоящите избори. Ще бъдат дадени указания на всички регионални структури, а при сигнали за натиск чрез социални услуги като „Топъл обяд“, хранителни пакети ,лични асистенти или социални помощи ще се извършват проверки и ще се налагат законови санкции.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика:"На входа на системата участват регионалните дирекции за социално подпомагане, които правят списъци и издават разрешения в рамките на социалните услуги, където ангажиментът е предимно на местната власт Наблюдаваме практики, които са в интерес на корпоративен вот. За това повтарям ще бъдем абсолютно безкомпромисни и няма по никакъв начин да допусне м социалната система да се използва за предизборна агитация.“

Обсъждането на великденски добавки към пенсиите предстои, като към момента няма окончателно решение.

Вижте още в прякото включване на Ирина Цонева

#пари, #първо заседание #служебен кабинет #избори

