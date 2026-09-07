Париж измъкна успеха при гостуването си на Олимпик Марсилия

ФК Париж се наложи с 3:2 при гостуването си на Олимпик Марсилия в среща от третия кръг на френското футболно първенство. С успеха ФК Париж излезе на второ място във временното класиране в Лига 1 със 7 точки, колкото имат още Олимпик Лион, Лил и Рен. Победата за гостите беше и първа в историята на „Стад Велодром“ срещу Олимпик Марсилия.

Отборът от Марсилия допусна втора поредна загуба и заема десета позиция с 3 точки в актива си.

Малийският национал Ласин Синайоко реализира хеттрик за гостите от Париж, а двата гола за Олимпик Марсилия вкара алжирецът Амин Гуири.

Санайоко откри резултата още в първата минута, възползвайки се от удобно центриране на Лука Колеошо, а седем по-късно Гуири изравни, насочвайки от близко разстояние топката в долния ъгъл на вратата на съперника.

ФК Париж отново поведе в 19-ата минута, когато пак Синайоко се разписа след силен удар с глава, но скоро след подновяването на играта през второто полувреме - в 53-ата минута 26-годишният алжирски национал пак изравни за домакините.

Победното попадение дойде след отсъдена за игра с ръка късна дузпа, която Ласин Синайоко превърна в попадение за 3:2 в 86-ата минута.