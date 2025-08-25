БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парк "Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация - София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
парк врана отново отвори врати посетители няколко месеца
Слушай новината

Парк "Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация - София. Това написа областният управител Стефан Арсов във Фейсбук.

По думите му това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столичната община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата.

Арсов посочва, че в приемо-предавателния протокол от страна на Столичната община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години:

"- Много лошо състояние на част от алеен асфалтов път, водещ до дворец Врана.
- Счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка.
- Неизползваем кладенец с неясен статус.
- Компрометирано корито и стени на „Езеро с лилиите”.
- Лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност.
- 999 дървета констатирани като опасни и изсъхнали от Лесозащитна станция – София.
- Липса на технически данни за важни за парка елементи, като поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление.
- Липса на адекватни социални и културни инициативи в парк „Вранa”, както и преустановен обществен транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата.

Въпреки всичко това, гражданите продължаваха да заплащат входна такса, без да получават необходимото качество, грижа и преживяване", написа във Фейсбук областният управител Стефан Арсов.

#Стефан Арсов #парк "Врана"

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
4
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
5
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
6
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
4
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Регионални

75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ)
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ)
Разходка из музея на планината и хората в Банско (СНИМКИ) Разходка из музея на планината и хората в Банско (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
Задръстване на АМ "Тракия" заради пожар Задръстване на АМ "Тракия" заради пожар
Чете се за: 00:25 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София, транспортират го в "Пирогов" (ВИДЕО) Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София, транспортират го в "Пирогов" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:50 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов" Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
Чете се за: 00:52 мин.
Млада жена почина след раждане в болница в Русе Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София, транспортират го в "Пирогов" (ВИДЕО)
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София,...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Млада жена почина след раждане в болница в Русе Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ) 75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Парк "Вранa” официално премина под управлението на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ