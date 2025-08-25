Парк "Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация - София. Това написа областният управител Стефан Арсов във Фейсбук.

По думите му това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столичната община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата.

Арсов посочва, че в приемо-предавателния протокол от страна на Столичната община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години: