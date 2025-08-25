Парк "Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация - София. Това написа областният управител Стефан Арсов във Фейсбук.
По думите му това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столичната община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата.
Арсов посочва, че в приемо-предавателния протокол от страна на Столичната община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години:
"- Много лошо състояние на част от алеен асфалтов път, водещ до дворец Врана.
- Счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка.
- Неизползваем кладенец с неясен статус.
- Компрометирано корито и стени на „Езеро с лилиите”.
- Лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност.
- 999 дървета констатирани като опасни и изсъхнали от Лесозащитна станция – София.
- Липса на технически данни за важни за парка елементи, като поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление.
- Липса на адекватни социални и културни инициативи в парк „Вранa”, както и преустановен обществен транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата.
Въпреки всичко това, гражданите продължаваха да заплащат входна такса, без да получават необходимото качество, грижа и преживяване", написа във Фейсбук областният управител Стефан Арсов.