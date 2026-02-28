БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 02:50 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
паркът мечки белица обитатели гордо флоренция първи път виждат сняг
Слушай новината

Двете мечки Гордо и Флоренция, които преди броени дни пристигнаха в България от Аржентина, днес за първи път бяха пуснати в откритата територия на Парка за мечки край Белица. Срещата им с естествената среда се превърна в емоционален момент – за първи път те стъпват върху трева и виждат сняг.

По информация на специалистите от фондация „Четири лапи“ адаптацията на животните протича спокойно и без усложнения. Екипът отчита добър напредък и очаква в следващите седмици Гордо и Флоренция да се почувстват напълно сигурни в новия си дом.

Припомняме, че транспортирането на двете мечки е първото в историята на България, осъществено по въздушен път – важна стъпка в усилията за спасяване и подобряване на условията за живот на диви животни.

#гордо и флоренция #парк за мечки в Белица

Последвайте ни

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
4
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
5
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
6
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
5
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
6
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....

Още от: Регионални

Литийно шествие и молебен в "Св. Александър Невски" в Неделя Православна
Литийно шествие и молебен в "Св. Александър Невски" в Неделя Православна
Един човек загина, друг е в критично състояние след удар от волтова дъга в Паничерево (СНИМКИ) Един човек загина, друг е в критично състояние след удар от волтова дъга в Паничерево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.
Отново протест за лош път - хората искат основен ремонт на пътя Карнобат - Шумен Отново протест за лош път - хората искат основен ремонт на пътя Карнобат - Шумен
Чете се за: 03:05 мин.
Започна контролирано изпускане на водите на язовир „Копринка“ Започна контролирано изпускане на водите на язовир „Копринка“
Чете се за: 01:17 мин.
Тодоровден събира стотици в Бачево с конски кушии и водосвет Тодоровден събира стотици в Бачево с конски кушии и водосвет
Чете се за: 01:35 мин.
Пазарът на имоти: Рекордни цени на гаражите и паркоместата в Пловдив Пазарът на имоти: Рекордни цени на гаражите и паркоместата в Пловдив
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ