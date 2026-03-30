Парламентът ще заседава извънредно на 1 април 2026 г. от 10.00 часа, съобщиха от Народното събрание.

Точка първа в дневния ред е изслушване на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на старши комисар Кремена Илиева, заемала доскоро поста директор на Националния институт по криминалистика към Министерството на вътрешните работи, относно нови данни за поредните уволнения или премествания от страна на министъра на ръководители в системата на Министерството на вътрешните работи и оказване на натиск по случая с убийствата в бившата хижа "Петрохан" и откритите още три тела край връх Околчица, както и предоставяне на информация от страна на министъра и старши комисаря във връзка с хода на разследването и предприетите действия от страна на служителите на министерството по случая.

Втора точка от дневния ред е изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски и служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова за мерките за ограничаване на нарастването на цените на горивата в страната.