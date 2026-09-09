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Парламентът задължи криптодоставчиците да предоставят данни на НАП

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: илюстративна
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Доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, се задължават да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети на второ четене от парламента. Те ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния и обмяна.

Чрез законопроекта се въвеждат в националното законодателство и изискванията на европейска директива относно автоматичния обмен на информация, свързани с допълнителния данък на големите мултинационални групи предприятия. Други промени, предвидени в законопроекта, са по отношение на трансферното ценообразуване, чрез които в националното законодателство се въвеждат стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

#криптодоставчици # криптовалути #НАП #новини в Метрото

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